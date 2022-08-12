Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar... - Son Dakika
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Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...

12.08.2022 00:27
Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...

Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizin rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını 16-25 Ağustos tarihilerinde oynayacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KOPENHAG

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 16 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇI DEPLASMANDA OYNAYACAK

Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam eden Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 25 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

SİVASSPOR, İSVEÇ'E GİDECEK

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayacak Sivasspor, İsveç'ten Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.

BAŞAKŞEHİR, ROYAL ANTWERP İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalan Başakşehir, bu turda Belçika'dan Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, ilk maçı 18 Ağustos'ta içeride, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Belçika deplasmanında oynayacak.

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Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar... - Son Dakika
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