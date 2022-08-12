Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizin rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını 16-25 Ağustos tarihilerinde oynayacak.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 16 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam eden Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 25 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.
Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayacak Sivasspor, İsveç'ten Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalan Başakşehir, bu turda Belçika'dan Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, ilk maçı 18 Ağustos'ta içeride, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Belçika deplasmanında oynayacak.
Son Dakika › Spor › Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar... - Son Dakika