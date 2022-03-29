Avrupa Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

29.03.2022 00:57
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Macaristan'da Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla başladı. Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 60, 70, 79 ve 97 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin temsil edecek.

Ayrıca bugün çeyrek ve yarı final müsabakaları da oynanacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da mücadeleleri yerinden takip ediyor. - BUDAPEŞTE

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Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası başladı - Son Dakika


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