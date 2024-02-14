Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Selçuk Can Altın Madalya Kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can, "Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'ye armağan olsun" dedi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Mücadele sonrası Avrupa şampiyonu milli güreşçi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Can, "Çok yoğun kamplardan geçtik. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri çektiğim dönemler de oldu. Şampiyonluk öyle kolay olunan bir şey değil. Ben bunu görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'ye armağan olsun. Şimdi büyükler kategorisindeki 5. madalyam. Daha önce iki Avrupa ve iki Dünya şampiyonalarında bronz madalya kazanmıştım. Önümüzde olimpiyatlar var. Her sporcunun hayalidir olimpiyatlara katılıp madalya almak. Benim de hayalim var. Allah nasip ederse inşallah başaracağız" diye konuştu.
"Geçen sene 4 finalimiz vardı, bu sene 5'e çıkardık"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da, "Çıtayı o kadar yüksek koymuşuz ki, bugün çok şükür grekoromende 5 güreşçimiz finale çıktı. 3 gümüş, 1 altın, bir bronz madalyamız var. Birazdan da Alperen çıkacak. Bir Avrupa Şampiyonası'nda 10 sıkletin 5'inde altın madalya ile güreştiğimiz tarihte yok. Bu bizim için çok anlamlı. Bu şampiyona bizim için araç, amaç değil. Niye çocuklar olimpiyatlara hazırlanıyor. Olimpiyat oyunlarına 158 gün var. Şampiyonlar orada madalya için güreşecekler. Biz iyi bir ekibiz. Gençlerle, yaşlı dediğimiz güreşçilerle takımı harmanladık. Geçen sene 4 finalimiz vardı, bu sene 5'e çıkardık. Seneye belki 6 olacak. Bu iş ekip işi. Bütün herkesle gurur duyuyorum. Kalple güreştiğiniz zaman o madalyayı boynunuza takarsınız" ifadelerini kullandı.
Eski şampiyon güreşçi Mehmet Akif Pirim ise, "Başkanım zaten gereken şeyleri söyledi. Başarı ekip işidir. Başımızda bir şampiyon kardeşimizi var. Ekibi güzel, şampiyonlar kulübü gibi. Yeni şeylere imza atıyoruz. Yeni isimler çıkıyor. Yeni tarihler yazıyoruz. Bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - BÜKREŞ
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