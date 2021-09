'Avrupa Hareketlilik Haftası' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak kutlanan 'Avrupa Spor Haftası', açılış töreniyle Mersin'de de başladı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan 'Avrupa Spor Haftası', 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu yıl 'ulusal herkes için spor ve sağlıklı yaşam' sloganı ile kutlanan 'Avrupa Spor Haftası' açılış töreni, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube müdürleri, ilçe müdürleri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi.

Yıldızbakan, törende yaptığı konuşmada, "Hareketlilik bilincini artırmak ve toplumu spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 'Avrupa Spor Haftası', 23-30 Eylül tarihlerinde ilimizde de düzenlenecek çeşitli sportif etkinliklerle kutlanacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz hafta kapsamında, çeşitli etkinliklerle farkındalık yaparak insanlara spor yapma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapmayı planladık. Özellikle salgın döneminde spor yapmanın ve hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailenin temeli kadınlarımızı ve yaşlılarımızı spora teşvik etmeliyiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilirken, step etkinliği, liseler arası halat çekme yarışması, halkoyunları gösterisi, masa tenisi, voleybol ve badminton gösterileri yer aldı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hafta boyunca Covid-19 kurallarına uygun şekilde bocce, badminton, bisiklet, karate ve paten slalom etkinlikleri yapılacak. - MERSİN