Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kayseri'de etkinlik düzenledi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kayseri'de de etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan açık sahada düzenlenen etkinliğe İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, antrenörler ve sporcular katıldı.

Etkinlikte karate, okçuluk ve güreş gibi farklı branşlarda sporcular gösteri sundu.

İl Müdürü Kabakçı, burada yaptığı konuşmada etkinlikte sporun tabana yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kabakçı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sağlık için spor yapılmasının desteklenmesinin yanı sıra performans sporcularının artırılması adına da çalışma yapmamız gerekiyor. Bizler bu yeteneklerimizi, devletimizin yapmış olduğu yatırımları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 15 yılda tesisleşme hamlelerinin de öne çıkmasıyla birlikte sporun tabana yayılması, branş çeşitliliğinin artması aynı zamanda tüm yetenekli çocuklarımızı da çeşitli organizasyonlarla spora kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Önemli bir kadromuz var." diye konuştu.