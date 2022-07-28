Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

28.07.2022 21:50
Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika'ya yenildi.

Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ikinci seri G Grubu'nda Danimarka ve Belçika'ya yenildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden turnuvada ay-yıldızlı ekip, günü iki maçla tamamladı.

Türkiye, ilk karşılaşmasında Danimarka'ya 8-0, ikincisinde ise Belçika'ya 23-4 mağlup oldu.

Organizasyonda çıktığı sekiz müsabaka sonunda galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılar, yarın ikinci seri G Grubu'nda İsviçre'yle karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Danimarka, İspanya, Türkiye, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonası - Son Dakika

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