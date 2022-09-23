SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı

23.09.2022 14:40

SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldıKaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) olağan toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) olağan toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Avrupa ECA Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'de maç sürelerinin çok uzadığını ve karşılaşmaların yavaş oynandığını belirtti.

Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı, İstanbul Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısına Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Nasser Al-Khelaifi, 'Avrupa kulüpleri için çok verimli ve pozitif toplantılar gerçekleştirdik. Doğru ve pozitif bir yolda ilerliyoruz. Avrupa'daki kulüpler futbolunu ve kendi kulüplerimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Avrupa futbolunun geleceği adına iyi kararlar aldık' şeklinde konuştu.

VAN DER SAR: KADIN FUTBOLUNA FAZLASIYLA ÖNEM VERİYORUZ

Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van der Sar, kadın futbolunun dünyadaki önemiyle alakalı, 'Kadın futboluna fazlasıyla önem veriyoruz. Benim ülkem Hollanda'da da bu durum gittikçe gelişiyor. Kadın futboluyla alakalı birçok önemli gelişme yaşanıyor ve bizde bunları tamamen destekliyoruz. Futbol sadece erkeklerin değil, herkesin oyunudur' ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: TÜRKİYE'DE MAÇLAR AVRUPA'YA GÖRE DAHA YAVAŞ OYNANIYOR

Türkiye'deki hakemlerin yönetimi ve oyun sürelerine yönelik gelen bir soruya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Türkiye'nin en büyük sorunu maç sürelerinin çok uzaması. Avrupa'ya göre maçlar 9-10 dakika daha yavaş oynanıyor. Hakem konusunda kelimelerimi doğru seçmem gerekiyor. Birçok ülkede denenmiş bir şey var, yabancı hakemle ilgili. Belki bu sezon denenebilir. Olması gereken 20 hakem sayısından 5, 6 hakem eksik durumdayız. Bu sezon denenebilir oradaki eksiklikler' diye cevap verdi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Avrupa Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

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