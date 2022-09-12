Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak - Son Dakika
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Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak

12.09.2022 16:40

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı yüksek risk barındırdığı için kendi taraftarına bilet satışını kapattığını ve karşılaşmayı sadece kombine sahipleri ile misafir seyircilerin izleyebileceğini açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlara ise 1350 bilet ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe akşamı Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Fransız ekibi yaptığı açıklamada güvenliği gerekçe göstererek biletlerin gişeden satışa sunulmayacağını belirtti.

Rennes'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİLETLER GENEL SATIŞA KAPATILDI

"Yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu Avrupa Ligi maçının güvenliğinden sorumlu yetkililer olan; UEFA, Holiganlıkla Mücadele Ulusal Bölümü, Ille-et-Vilaine Vilayeti ve Rennes Belediye Başkanı ile istişare halinde olarak Fenerbahçe maçı biletleri genel satışa kapatılmıştır.

FENERBAHÇE'YE BİN 350 BİLET AYRILDI

Önümüzdeki Perşembe günü Roazhon Park'ta yaklaşık 19.000 kişi (kombine sahipleri) tribünde olacak. Bu halk arasında 1.350 rakip takım taraftarı deplasman tribününde ağırlanacak. Bu karar bizi üzüyor. Ancak muhataplarımızın tavsiyelerini dinleyip, tribünlerdeki son aşırılıklar göz önüne alındığında, kulübün öncelikli hedeflerini gerçekleştirmeliyiz; kamuoyunu, özellikle aileleri mümkün olan en iyi güvenlik koşullarında maçlarımızda ağırlamaya devam etmek."

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Son Dakika Spor Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak - Son Dakika
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