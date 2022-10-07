Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0'lık skorla geçerek liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler bu başarısıyla ciddi bir geliri de kasasına koydu.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU

Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1.47 milyon euroluk geliri hanesine yazdırdı. Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euroluk gelir elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2.5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10.5 milyon euroya ulaşmış durumda.

TRABZONSPOR'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 5 MİLYON EURO GELDİ

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon euroluk katılım bedelini cebine koydu. Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin euroda kaldı. Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon euro ödül alacak.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN GELİRLERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon euro, performansıyla 1 milyon 166 bin euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin euro kazandı. Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon euro, gruptaki performansıyla 666 bin euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin euroluk ödülün sahibi oldu.