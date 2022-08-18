Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar - Son Dakika
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Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar

18.08.2022 22:55
Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın henüz başında bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götüren temsilcimizde kaleci Altay Bayındır'a, Wien tribünlerinden davul tokmağı fırlatıldı. Bir süre yerde kalan başarılı eldiven tedavisinden sonra oyuna devam etti.

Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Avusturyalı taraftarlar haddini aştı.

DAVUL TOKMAĞI FIRLATTILAR

Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 önde götürürken, Austria Wien tribünleri büyük bir skandala imza attı. Avusturyalı taraftarlar kale arkası tribününden Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlattı. Boynuna isabet eden davul tokmağıyla yere yığılan milli eldiven yürekleri ağza getirdi.

Avusturya'da skandal! Altay Bayındır'ı tribünden fırlattıkları davul tokmağıyla boynundan vurdular
Avusturya'da skandal! Altay Bayındır'ı tribünden fırlattıkları davul tokmağıyla boynundan vurdular
Avusturya'da skandal! Altay Bayındır'ı tribünden fırlattıkları davul tokmağıyla boynundan vurdular
Avusturya'da skandal! Altay Bayındır'ı tribünden fırlattıkları davul tokmağıyla boynundan vurdular

OYUNA DEVAM ETTİ

Hemen hakem olay yerine giderken, maçı da durdurdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle kendisine gelen Altay Bayındır, karşılaşmaya daha sonra kaldığı yerden devam etti.

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UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar - Son Dakika
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