Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Avusturyalı taraftarlar haddini aştı.
Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 önde götürürken, Austria Wien tribünleri büyük bir skandala imza attı. Avusturyalı taraftarlar kale arkası tribününden Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlattı. Boynuna isabet eden davul tokmağıyla yere yığılan milli eldiven yürekleri ağza getirdi.
Hemen hakem olay yerine giderken, maçı da durdurdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle kendisine gelen Altay Bayındır, karşılaşmaya daha sonra kaldığı yerden devam etti.
Son Dakika › Spor › Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar - Son Dakika