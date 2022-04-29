Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi - Son Dakika
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Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi

29.04.2022 13:30

- Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, üç gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılar sonrasında sona erdi.

- Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi

İSTANBUL - Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, üç gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılar sonrasında sona erdi.

İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu'nun son gününde basına açık gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Claus Thomsen ve Jacco Swart yer aldı. Toplantıda bir konuşma yapan Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, İstanbul'da gayet güzel bir şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, "Canlı bir seminerimiz oldu ve farklı konuları ele aldık. İrlanda yeni bir üye olarak katıldı aramıza. Burada birçok gelişme programlarımız var. Eğitim ve kalkınma programlarımız olacak. Ligler arasındaki farklı hukuki bölgelerde ilişki üzerinde yapılan bir insiyatif. Biz Avrupa ligleri maçlarını da konuştuk ve bu maçların yerel lig üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu maçlar UEFA'nın maçları ancak futbolun da bir parçası. Bu müsabakaların omurgası ulusal ligler ve bir düzeyden başka bir düzeye ulaşmasını sağlayan turnuvalar. Önümüzdeki zamanlarda maç sayıları artacak ve ulusal liglerin kendi liglerini yapmaları zorlaştıracak. Bu türden bir artış çok ciddi bir durum. Az sayıda takıma fayda sağlayacak. Avrupa ligleri maçlarında bunların hesaba katılması gerekiyor. Gündeme yeni bir teklif geldi. Liyakat bazlı futbol yöntemi var Avrupa'da. Biz bu konuda hala net bir tutuma sahip değiliz. Buradaki gelişmelerden yola çıkarak UEFA, paydaşlarıyla diyaloglarını gerçekleştirdi. Bizim UEFA ile güzel diyaloglarımız oldu. Umarım ortak bir zemine ulaşacağız. UEFA, yerel ve ulusal müsabakalarda tüm takımların çıkarını gözetiyor. Buradan yola çıkarak tüm ilgili kulüpler için, tüm müsabakaların olumlu şekilde planlanması için maç takvimleri konusunda ortak bir karar almalıyız" dedi.

Jacco Swart: "Burada konuşulanlar UEFA toplantılarında gündemde olacak"

Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Jacco Swart ise İstanbul'da olağanüstü 3 gün yaşadıklarını söyleyerek, "Avrupa Ligleri açısından genel kurul çok önemli bir organizasyon oldu. Önümüzdeki aylarda Viyana'da bir kongre olacak ve toplantılar gerçekleştirilecek. Tüm bu organizasyonlar UEFA kulüp müsabakalarının gündeme alınacağı toplantılar. Çok mutluyuz çünkü bu toplantıların gündeminde burada konuşulan konular olacak" diye konuştu.

Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi - Son Dakika


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