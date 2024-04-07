Milli güreşçilerin mücadele ettiği Avrupa Olimpiyat Elemeleri sona erdi - Son Dakika
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Milli güreşçilerin mücadele ettiği Avrupa Olimpiyat Elemeleri sona erdi

Milli güreşçilerin mücadele ettiği Avrupa Olimpiyat Elemeleri sona erdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde Türk milli güreşçiler mücadele etti. Serbest stilde yapılan müsabakalarda dört milli güreşçi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na vize alamadı. Ancak Türkiye, toplamda 12 sporcuyla katıldığı elemelerde 3 kota kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Türk güreşçiler, son kota müsabakaları için İstanbul'da yapılacak olan dünya elemelerine hazırlanacak.

07.04.2024 20:37
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Milli güreşçilerin mücadele ettiği Avrupa Olimpiyat Elemeleri sona erdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üç gün süren elemelerin son gününde erkekler serbest stilde müsabakalar yapıldı.

Serbest stilde Türkiye'yi Süleyman Atlı (57 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo) ve Osman Göçen (86 kilo) temsil etti.

Finale yükselen sporcuların kota kazandığı organizasyonda dört milli güreşçi de bunu başaramadı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na vize alamadı.

Bakü'de 3 milli sporcu kota aldı

Türkiye, 12 sporcuyla katıldığı Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ni 3 kotayla tamamladı.

Bakü'de ilk gün grekoromen stil 60 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Burhan Akbudak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda dün dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda Paris 2024 vizesi aldı.

9 olimpiyat kotasına ulaşıldı

Türkiye, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 olimpiyat kotası kazanmıştı.

Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo), kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), grekoromen stilde ise Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Ali Cengiz (87 kilo) olimpiyat kotası elde etmişti.

Türkiye, böylece 18 sıklette olimpiyat kotasının dağıtıldığı güreşte şu ana kadar 9 kotaya ulaştı.

Olimpiyatlar için son kota müsabakaları, dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Kaynak: AA

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