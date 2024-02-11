Avrupa Şampiyonası\'nda Türk kadın halterciler madalya hedefliyor

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Geçen yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan kadın milli haltercilerden Cansu Bektaş ile Gamze Altun, Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarın çıkacakları podyumda da tüm madalyaları toplamak istediklerini söyledi.

Başkent Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarın podyuma çıkacak ay-yıldızlı kadın halterciler 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun ile 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, "5 senedir milli takımda yer alıyorum, 4 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. Geçen sene de Dünya Şampiyonası'nda ilk defa madalya kazandım ve üçüncü oldum. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ise 3 altın madalya kazandım, burada da yarın 3 altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Cansu, artık halterde erkeklerden daha fazla kadınların başarılı olduğunu belirterek, "Çok güçlü kadın sporcularımız var, yurt dışındaki kadın sporcular da öyle. Devamlı İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz, artık halterin sadece erkek sporu olmadığını tüm dünyaya düşündürdüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Milli halterci Cansu, geçen yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendilerini Bakü'de ağırlamasının hayatının unutulmaz anlarından olduğunu aktararak, "Geçen yıl İstiklal Marşı'mızı şampiyonun ilk günü okutunca orada Azerbaycan bayrağını yakmışlardı. Buna çok üzülmüştüm çünkü Azerbaycan takımından arkadaşlarım vardı, onları çok seviyordum ve onlara en iyi şekilde sportif anlamda cevap verdiğimi düşünüyorum. Bu sene de Azerbaycanlı Nazile İsmailova arkadaşımla yarın aynı sıklette yarışacağız ama gruplarımız farklı inşallah beraber madalya sevinci yaşarız." şeklinde konuştu.

Gamze Altun: "Daha iyi derece yapmayı hedefliyorum"

Milli haltercilerden Gamze Altun ise geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda silkmede gümüş madalya kazandığını hatırlatarak, "Benim ilk büyüklerde yarışmamdı, güzel geçti. Şampiyonadan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizi Bakü'de çok güzel bir şekilde ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve eşi Mihriban Aliyeva'nın bizi ağırlaması çok gurur vericiydi." diye konuştu.

Bu sene Avrupa Şampiyonası'na daha iyi hazırlandığını belirten Gamze, "Yarın için daha iyi derece yapmayı hedefliyorum, bunun için çok çalıştım, yarın şampiyonanın çok güzel geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Duygu Alıcı da geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için beklediği gibi geçmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarın Sofya'da hem madalya hem de güzel dereceler bekliyorum. Yarın ülkemi en iyi şekilde temsil ederek, Paris 2024 Olimpiyatları için kota sıralamasında da en üst sıraya çıkmak istiyorum. Paris 2024'e kota kazanmak ve Paris'te de olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum."

Milli haltercilerden Medine Bilicier, ilk defa Büyükler Avrupa Şampiyonası'na geldiğini vurgulayarak, "Bu benim için çok büyük bir tecrübe olacak. Yarın Sofya'da ülkemi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Madalya hedefim var eğer hakkımızı kullanırsak her şekilde madalya alırız. Bundan önce de Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğum var. Yıldızlar kategorisinde Avrupa'da ve dünyada şampiyonluğum var." değerlendirmesinde bulundu.