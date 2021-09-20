Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz

Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları uçağıyla yurda döndü.

"HOŞ GELDİNİZ"

Pilotlar, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

"MÜCADELENİZ İÇİN TEBRİK EDİYORUZ

Uçuş hakkında bilgi veren pilot Selahattin Yılmaz, yaptığı anonsta, " Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.