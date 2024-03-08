Kayseri, 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını veren ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Genel Sekreteri Hugo Alonse'ı makamında misafir etti.
Kayseri'nin spor şehri haline gelmesi için gayretlerini ve çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultudaki proje ile faaliyetleri neticesinde Kayseri'ye ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını kazandırdı. Bu kapsamda ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve ACES Genel Sekreteri Hugo Alonse, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte gerçekleştirilen spor faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgiler verdi.
Spor projelerinin devam edeceğini belirten Büyükkılıç, "Bisiklet şehri olma yolunda da iddialıyız. Yeni yollarımıza mutlaka bisiklet yollarının yapılması talimatını veriyoruz. Ayrıca Spor Köyü projemiz var. 90 bin metrekarelik bir alanda her türlü etkinliği içeren şehrimizin batısında Spor Köyü oluşturuyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, merkezin yanı sıra 16 ilçeyi de spor şehrinin bir parçası olarak gördüklerini, amatör ve profesyonel sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını ifade etti.
"Kayseri'nin önemli bir spor şehri olduğuna eminim"
ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ise Kayseri'nin kendileri için önemli bir şehir olduğunu dile getirerek, "20 Avrupa spor şehrinin başvurduğu bir yarışmada Kayseri'yi birincil Avrupa şehri yapmak ve onu görmek istediğimi belirtiyorum. Kayseri'nin önemli bir spor şehri olduğuna da eminim. Kayseri bildiğiniz üzere bu 20 Avrupa şehri sırasında eğer ki göze aldığımız tesisler, yapılan spor dalları ve tesislerin konumu vesilesiyle aslına bakarsak mümkün bir şekilde spor şehri seçilebilir" diye konuştu.
Lupatelli, yapılacak değerlendirmeler neticesinde 30 Eylül'de açıklanacak sonuca göre Avrupa Spor Şehri ünvanı kazanan şehirlerden birine altın bayrak takdim edeceklerini de söyledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da pandemi sürecinde en çok resmi bisiklet yarışının, güvenli dağ olarak belirlenen Erciyes Dağı'nda yapıldığını söyledi.
Elcuman heyetin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Ener Türk Enerji Stadyumu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de gezdiklerini ve çok hoşnut kaldıklarını ifade ederek, "Sizin talimatlarınızla sporu halka indirmekle ilgili de şuan projelerimiz var, çalışıyoruz. Ben eminim altın bayrağı alacağız. ACES, Avrupa'da spor konusunda etkin bir kurum, sözü dinlenir hale geldi" dedi.
Elcuman, ACES'in Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu resmi partneri olduğunu ve ödül törenini Avrupa Parlamentosu ana salonunda yaptıklarını anlattı.
Ziyarette, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da hazır bulundu. - KAYSERİ
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