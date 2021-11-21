Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 10 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcular ikinci gün 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
Milliler ilk iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.
Organizasyonun ikinci gününde yapılan müsabakalar sonucu madalya alan Türk sporcular şöyle:
Altın madalya:
Elif Aybüke Yılmaz-Büşra Deniz Yılmaz-Buse Yavuz (30 Yaş Altı Kadın Takım)
İlkay Tekin-Elif Soytürk Akın-Fatma Törehan (30 Yaş Üstü Kadın Takım)
Pelin Düzen-Burak Dilli (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift)
Gümüş Madalya:
Seyyid Burhaneddin Fırat (40 Yaş Altı Erkekler Bireysel)
Mustafa Yılmaz (60 Yaş Altı Erkekler Bireysel)
Aykut Taşgın (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)
Bronz Madalya:
Dilan Yaprak Alan-Mustafa Aydın (Yıldızlar Çift)
Ali Kemal Ustabaş-Habip Okçu-Osman Şenel (30 Yaş Altı Erkek Takım)
Alper Sadıkoğlu-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (30 Yaş Üstü Erkek Takım)
Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)
Kaynak: AA
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