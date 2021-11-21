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Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası - Son Dakika

Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası

21.11.2021 09:49
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası

Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 10 madalya elde etti.

Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 10 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcular ikinci gün 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Milliler ilk iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonun ikinci gününde yapılan müsabakalar sonucu madalya alan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:

Elif Aybüke Yılmaz-Büşra Deniz Yılmaz-Buse Yavuz (30 Yaş Altı Kadın Takım)

İlkay Tekin-Elif Soytürk Akın-Fatma Törehan (30 Yaş Üstü Kadın Takım)

Pelin Düzen-Burak Dilli (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift)

Gümüş Madalya:

Seyyid Burhaneddin Fırat (40 Yaş Altı Erkekler Bireysel)

Mustafa Yılmaz (60 Yaş Altı Erkekler Bireysel)

Aykut Taşgın (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)

Bronz Madalya:

Dilan Yaprak Alan-Mustafa Aydın (Yıldızlar Çift)

Ali Kemal Ustabaş-Habip Okçu-Osman Şenel (30 Yaş Altı Erkek Takım)

Alper Sadıkoğlu-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (30 Yaş Üstü Erkek Takım)

Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası - Son Dakika Spor


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