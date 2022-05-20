Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

20.05.2022 22:50
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Seçil Er, gümüş madalya aldı.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Seçil Er, gümüş madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun ikinci gününde kadınlar K44 65 kiloda Seçil Er, finalde ev sahibi ülkeden Beth Munro ile karşılaştı. Mücadeleyi 16-11 kaybeden Seçil Er, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünü 7 madalyayla tamamlayan Türkiye, bugün kazanılan 1 gümüş, 2 bronz ile toplam madalya sayısını 10'a çıkardı.

YORUMLAR
500
Bitlisli sporcu Türkiye'nin gururu oldu Bitlisli sporcu Türkiye'nin gururu oldu Tekvandoda Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak Tekvandoda Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
Kaynak: AA

Gümüş Madalya, Türkiye, England, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:41 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement