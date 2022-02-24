AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor - Son Dakika
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor

24.02.2022 10:49
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın başlayacak.

Spor Toto- Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak 21. haftanın programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

16.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)

26 Şubat Cumartesi:

15.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyesspor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bingöl Solhanspor- Tokat Belediyesi Plevne (Karşıyaka)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

27 Şubat Pazar:

16.00 Yeni Kızıltepespor- Arkas Spor (Atatürk)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)

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Sorgun Belediyespor, Spor Toto maçına hazırlanıyor Sorgun Belediyespor, Spor Toto maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor - Son Dakika


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