AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta yarın başlayacak.
Spor Toto- Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak 21. haftanın programı şöyle:
25 Şubat Cuma:
16.00 Spor Toto-Sorgun Belediyespor (TVF Başkent)
26 Şubat Cumartesi:
15.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyesspor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bingöl Solhanspor- Tokat Belediyesi Plevne (Karşıyaka)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
27 Şubat Pazar:
16.00 Yeni Kızıltepespor- Arkas Spor (Atatürk)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Atatürk Sigorta Shop)
Kaynak: AA
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