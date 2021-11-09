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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank

09.11.2021 10:30
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 7 hafta sonunda yenilgisiz ilk sırada yer alıyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 7 hafta sonunda yenilgisiz ilk sırada yer alıyor.

Lige şampiyonluk parolasıyla giren Halkbank, ilk hafta başkent derbisinde Spor Toto'yu 3-1 yendi.

İkinci hafta sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 geçen başkent temsilcisi, üçüncü hafta deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0, dördüncü hafta sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, beşinci hafta deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2, altıncı hafta sahasında Altekma'yı 3-2 yendi.

Dün İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Halkbank, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Başkent temsilcisi 7 müsabakada rakiplerine sadece 7 set verdi.

Efeler Ligi, Spor Toto, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank - Son Dakika
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