AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank

Başkent temsilcisi 7 müsabakada rakiplerine sadece 7 set verdi.

Dün İstanbul 'da karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Halkbank, yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

GSB burs ile kredi başvuruları uzadı

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