AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Maçları Yarın Başlıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Futbolcularla Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattı. Oyuncular, takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını belirtirken, teknik direktör İsmail Kartal da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardı. Başkan Ali Koç, takımla gurur duyduğunu ve yarın alınacak kararlara uygun hareket edeceğini ifade etti.