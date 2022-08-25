Yeşil-kırmızılı ekip 23 Eylül'de İzmir 'de başlayacak " Türkiye Kupası " ve 1 Ekim'de başlayacak lig maçları için hazırlık sürecini Cizre'de tamamlayacak.

Kaynak: AA

voleybol, Sigorta, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.