AXA Sigorta Kupa Voley'de finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşacak - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley'de finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşacak

AXA Sigorta Kupa Voley\'de finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşacak

Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor-Halkbank oldu. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde Halkbank'a 3-1 mağlup olarak elendi. Halkbank, finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. Final karşılaşması 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

26.03.2024 20:40  Güncelleme: 20:44
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Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor- Halkbank oldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Halkbank ile karşılaştı. Halkbank 25-12, 25-16, 20-25, 26-24'lük setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Halkbank finale adını yazdırdı ve Arkas'ın rakibi oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması, 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley'de finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley'de finalde Arkas Spor-Halkbank karşılaşacak - Son Dakika
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