Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı - Son Dakika
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Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı

27.03.2022 18:08
Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı

-Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı Kadınlar Basketbol Ligi'nin 28. haftasında oynanan Rize Belediyespor-Turgutlu Belediyespor müsabakasında Turgutlu Belediyespor oyuncusu Şule Aktaş'ın ayağı kırıldı.

-Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı

RİZE - Kadınlar Basketbol Ligi'nin 28. haftasında oynanan Rize Belediyespor-Turgutlu Belediyespor müsabakasında Turgutlu Belediyespor oyuncusu Şule Aktaş'ın ayağı kırıldı. Aktaş, salondan sedye ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 28. hafta müsabakasında Rize Belediyesi Kadın Basketbol takımı, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımını kendi sahasında 63-44 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın 4. çeyreğinin bitmesine 3 dakika 25 saniye kala Turgutlu Belediyespor takımı oyuncularından Şule Aktaş sayı bulmak için yükseldiği sırada ayağının dönmesiyle sakatlandı. Yerde acı içerisinde kıvranan oyuncuya saha içerisinde sağlık ekipleri müdahale etti. Bu sırada yerde uzanan Aktaş'ın ayağını gören takım arkadaşları hüzne boğuldu.

Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı
Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı
Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı
Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı
Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayağı kırılan basketbolcu salondan sedye ile çıkartıldı - Son Dakika


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