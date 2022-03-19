Ayak Tenisi'nde Kütahya'nın milli gururu - Son Dakika
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Ayak Tenisi'nde Kütahya'nın milli gururu

19.03.2022 11:42
Ayak Tenisi'nde Kütahya'nın milli gururu

Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor futbolcusu İbrahim Korkmaz, Ayak Tenisi Milli Takımına davet edildi.

Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor futbolcusu İbrahim Korkmaz, Ayak Tenisi Milli Takımına davet edildi.

2001 Kütahya doğumlu olan İbrahim Korkmaz, Kütahya Süper Amatör Ligi ekiplerinden Özel İdare Köy Hizmetlerispor forması altındaki başarılı performansıyla Milli Takım antrenörlerinin dikkatini çekti.

Forvet oyuncusu İbrahim Korkmaz, Ayak Tenisi Milli Takımının Alanya'da başlayacak ve 10 gün sürecek kampına katılarak Milli Takımın başarısı için ter dökecek.

Özel İdare Köy Hizmetlerispor Antrenörü Bilal Üsbaş, Kütahya doğumlu olan bir futbolcunun Milli Takıma davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek," Kulübümüzün başarılı futbolcularından İbrahim Korkmaz, Ayak Tenisi Milli Takımında şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecektir. Kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Milli takımımıza ve futbolcumuza başarılar dilerim" dedi.

21 yaşındaki İbrahim Korkmaz, Özel İdare Köy Hizmetlerispor'dan önce Ali Efe döneminde Akademi Liginde Kütahyaspor ve Yeşilayspor formalarını terletmişti. - KÜTAHYA

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İbrahim Korkmaz, Kütahya, Alanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayak Tenisi'nde Kütahya'nın milli gururu - Son Dakika


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