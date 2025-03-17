Aybige Feride Üstündağ Almanya\'da Şampiyon Oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milli sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

10-12 Mart tarihlerinde Çekya'nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14-16 Mart tarihlerinde de Almanya'nın Berlin kentinde yapılan ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda U11 kategorisinde şampiyon olarak ülkemizi ve Muğla'yı gururlandırdı. Turnuvaya 20 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Başkan Aras; "Sporun tüm branşlarına destek olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ulusal, uluslararası turnuvalarda Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden Aybige Feride Üstündağ ile antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Başkan Aras; "Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün başarılı sporcularından Aybige Feride Üstündağ Milli Takımımızda elde ettiği başarı ile U11'de şampiyon oldu. Ülkemizi, Muğla'mızı gururlandıran başarılara devam eden sporcumuz ve antrenörlerini kutluyorum. Dünya Kenti Muğla'mızda yetişen sporcumuz dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcuları geride bırakarak şampiyon oldu ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Bundan sonra da Aybige ve diğer sporcularımızın bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Büyükşehir olarak sporun tüm branşlarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA