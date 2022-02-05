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Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor'da - Son Dakika

Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor'da

05.02.2022 08:49
Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor'da

Amarat Gençlikspor son olarak Kayserigücü FK'da forma giyen golcü oyuncu Aydemir Yavuz'u renklerine bağladı.

Amarat Gençlikspor son olarak Kayserigücü FK'da forma giyen golcü oyuncu Aydemir Yavuz'u renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Amarat Gençlikspor zirve takibini sürdürüyor. Mavi beyazlılar ligin ikinci yarısıyla kadrosuna kattığı takviyeler ile gücüne güç kattı. Amarat Gençlikspor son olarak Kayserigücü FK'da forma giyen tecrübeli ve başarılı oyuncu Aydemir Yavuz'u kadrosuna dahil etti.

Dün itibari ile lisansı çıkan Aydemir Yavuz'un yarın oynanacak olan Kocasinan Ülküspor maçında forma giymesi bekleniyor. - KAYSERİ

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Kayseri, Amarat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydemir Yavuz, Amarat Gençlikspor'da - Son Dakika Spor


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