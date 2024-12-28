Aydın Basketbol Turnuvasında Şampiyon Kuşadası Belediye Spor

Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen basketbol turnuvasında kıyasıya geçen mücadelelerin ardından il birincileri belli oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Basketbol Büyük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Müsabakalara Aydın'ın çeşitli kulüplerinden takımlar katıldı ve birbirinden heyecanlı maçlara imza atıldı.

Turnuva, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, şampiyonluk mücadelesi de oldukça çekişmeli geçti. Kuşadası Belediye Spor Kulübü, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Turnuvanın sonunda Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, "2024-2025 sezonunun başarılı geçmesini sağlayan tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyoruz. Bu organizasyonda basketbolun heyecanını hep birlikte yaşadık ve büyük bir mücadeleye tanıklık ettik. Katılan tüm takımlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN