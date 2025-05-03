Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Gizem Mısra Aşçı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Gizem Mısra Aşçı, bu sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da forma giydi.
Son Dakika › Spor › Aydın BBSK, Gizem Mısra Aşçı'yı Transfer Etti - Son Dakika
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