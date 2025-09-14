Aydın BBSK, İlbank'ı 3-1 Yenerek Hazırlık Maçına Damga Vurdu - Son Dakika
Aydın BBSK, İlbank'ı 3-1 Yenerek Hazırlık Maçına Damga Vurdu

14.09.2025 18:32  Güncelleme: 18:34
Sultanlar Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, hazırlık maçında İlbank'ı 3-1 mağlup etti. Maçta Aleksandra Rasinska 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Aydın BBSK'nın önümüzdeki günlerde iki hazırlık maçı daha yapacağı belirtildi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, hazırlık maçında İlbank ile karşılaştı.

İzmir Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-21, 23-25, 25-21 ve 25-21'lik set skorlarıyla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Aydın BBSK'da Aleksandra Rasinska 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Martyna Grajber 13 sayıyla, İlarya Zararsız ise yüzde 71 servis karşılama ile takıma önemli katkı verdi. Ayrıca Aydın BBSK, 19-20 Eylül'de iki hazırlık maçı daha oynayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

