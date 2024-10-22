Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Sadettin Deneri, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Johnson (Gizem Düzeltir, Stojiljkovic, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ghani, Fulden Ural, Ergül Avcı, Lila Şengün, White, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Ndiaye, Sangiacomo)
Setler: 25-22, 22-25, 25-20, 26-24
Süre: 146 dakika (39, 41, 33, 33)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Aydın BŞB, Keçiören'i 3-1 Yendi - Son Dakika
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