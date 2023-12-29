Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe\'yi tebrik etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin yaşanan krizden dolayı iptal edilmesinin ardından bir paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımları hassasiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa müsabakası öncesi kriz yaşandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken, yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu iki takımı da hassasiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Çerçioğlu, yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan hassasiyetlerinden dolayı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN