Aydın Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

Spora ve sporculara yönelik yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, SSC Palmberg Scwherin, V.bank ve Eczacıbaşı SK mücadele edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm sporseverleri turnuvada heyecana ortak olmaya davet etti.

09.09.2024 14:46
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Spora ve sporculara yönelik yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

10-11-12 Eylül tarihlerinde Kuşadası'nda düzenlenecek olan turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, SSC Palmberg Scwherin, V.bank ve Eczacıbaşı SK mücadele edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm sporseverleri turnuvada heyecana ortak olmaya davet etti. Çerçioğlu, "Kentimizde spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Tüm sporseverleri Aydın'ın Sultanları'nın da mücadele edeceği Uluslararası Kuşadası Voleybol Turnuvası'nda heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Kuşadası Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada takvim şu şekilde; 10 Eylül 2024 15.30/ Aydın BBSK - Eczacıbaşı SK, 10 Eylül 2024 18.00/ SSC Palmberg Scwherin - V.bank, 11 Eylül 2024 15.30/ V.bank - Aydın BBSK, 11 Eylül 18.00/ SSC Palmberg Scwherin - Eczacıbaşı SK, 12 Eylül 12.00/ V.bank - Eczacıbaşı SK, 12 Eylül 14.30/ Aydın BBSK - SSC Palmberg Scwherin. - AYDIN

Kaynak: İHA

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