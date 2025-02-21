Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Odaklandı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Odaklandı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo ile oynayacakları kritik maç öncesinde takımın sağlık durumu ve hazırlık süreçleri hakkında bilgi verdi. Play-off hedefi için bu maçın önemine vurgu yaptı.

21.02.2025 13:33  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo maçında galibiyete odaklandıklarını söyleyerek, "Play-off yolunda kritik bir maç. Bizim için zor bir müsabaka olacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynayacağı Aras Kargo maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ege derbisi öncesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, takımın son durumu ve karşılaşmanın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Herhangi bir sakatlık problemlerinin olmadığını belirten Başantrenör Alper Hamurcu, "Özellikle Galatasaray maçı öncesinde pasör çaprazımızın yaşadığı sakatlık ve V.Bank karşılaşması öncesi takım içerisindeki bazı hastalıklar bizi etkilemişti. Ancak şu anda takımımızda herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" dedi.

Karşılaşmanın play-off hedefi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hamurcu, "Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Aras Kargo, özellikle son haftalarda sergilediği performansla ligin en formda takımlarından biri. Fenerbahçe karşısındaki mücadeleleri de bunu gösterdi. Çok kaliteli oyunculara ve tecrübeli antrenörlere sahipler. Bizim için zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Maçta savunma organizasyonlarının büyük önem taşıyacağını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle blok ve defans organizasyonumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmalıyız. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Tüm Aydınlı voleybolseverleri, bu önemli maçta bizleri desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:39 TFF, Dursun Özbek’e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir
21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:47:37. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo Maçına Galibiyet Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.