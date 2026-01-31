Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa, Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut
Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say, Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural
Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15
Süre: 155 dakika - AYDIN
