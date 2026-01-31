Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3 - Son Dakika
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3
31.01.2026 18:56  Güncelleme: 19:04
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bahçelievler Belediyespor'a 3-2'lik skorla yenildi. Mimar Sinan Salonu'nda oynanan maçta setler 18-25, 23-25, 25-21, 27-25 ve 12-15 olarak sonuçlandı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa, Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say, Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15

Süre: 155 dakika - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3 - Son Dakika

19:32
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Bahçelievler Belediyespor: 3
