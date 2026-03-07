Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 Beşiktaş: 3

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Çerağ, Grajber, Tikhomirova, Fatma, Gizem Mısra, İlarya, Hilal, Mijatovic, Selen, Seher, Bilge, Nisan, Beliz
Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Selin, Buket, Ceren Nur, Leyva, İdil Naz, Buse Sonsirma, Zeynep Sude, Zeynep, Adelusi, Merve, Kurilo
Setler: 16-25, 13-25, 25-22, 25-23, 8-15
Süre: 140 dakika (25, 21, 37, 34, 23) - AYDIN
