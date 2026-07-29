Aydın Büyükşehir Belediyespor\'dan Yeni Transfer

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Voleybol'dan 24 yaşındaki pasör çaprazı İdil Gür ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı İdil Gür ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İdil Gür'e Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Arkas Spor altyapısında yetişen İdil; daha sonra Gelişim Koleji, Mehmet Erdem Marmara Akademi, Lima Spor ve Bahçelievler Belediyespor'da da oynadı.