Aydın Büyükşehir Belediyespor Evinde Vakıfbank ile Karşılaşıyor

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SULTANLAR Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet alan Aydın ekibi 10'uncu sırada, aynı periyotta 6 galibiyet elde eden Vakıfbank ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Son maçında iç sahada Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 yenilen Aras Kargo ise deplasmanda 18.00'de lider Fenerbahçe ile rakip olacak.