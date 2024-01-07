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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu. Maçın setleri 22-25, 23-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet\'e 3-0 mağlup oldu
07.01.2024 - 17:47,
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca, Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 93 dk. (30, 39, 24) - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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