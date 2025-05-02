Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız\'ı Kadrosuna Kattı

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezonu KFC 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da geçiren 1998 doğumlu libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon gösterdiği performansla Karşıyaka'nın önemli parçalarından biri olan İlarya Zararsız, 2025/26 sezonunda Aydın ekibinin başarısı için ter dökecek. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Hoş geldin İlarya Zararsız. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara" ifadeleri yer aldı. - AYDIN