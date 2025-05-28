Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kaptan Fatma Şekerci ile Anlaşma Sağladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, kaptan Fatma Şekerci ile yola devam kararı aldı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlaması kapsamında iç transferde kaptan Fatma Şekerci ile sözleşme yeniledi. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, 35 yaşındaki smaçör Fatma Şekerci'nin yeni sezon için kulüple anlaşma sağladığı duyuruldu. 2022/23 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor'a katılan Fatma Şekerci, Aydın ekibi ile dördüncü sezonuna başlayacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptan Fatma Şekerci ile yeniden. Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN