Aydın Büyükşehir Belediyespor Selen Köse ile Anlaştı

Mert CONA/ AYDIN,

SULTANLAR Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Aras Kargo'dan pasör çaprazı Selen Köse (20) ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip Yeşilyurt kulübünde de görev yapan genç voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı terlettti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.