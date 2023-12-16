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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na mağlup oldu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na mağlup oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-1 yenildi. Maçın setleri 25-23, 20-25, 17-25, 21-25 şeklinde sonuçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları\'na mağlup oldu
16.12.2023 - 19:48,
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 13. haftada sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma, Ecenur, Nicoletti, Loda, Özge Nur, Selin, Ayşe, Tuğçe, Firdevs, Gizem, Çağla

Antrenör: Alper Hamurcu

Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle, Neriman, Şeyma, Kübra, Carneiro, Melis, Van Ryk, Sıla, Duarte, Derya

Antrenör: Jose Roberto Guimaraes

Setler: 25-23, 20-25, 17-25, 21-25

Süre: 123 dk. (37, 31, 24, 31) - AYDIN

Kaynak: İHA
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