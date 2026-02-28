Sultanlar Ligi: Zeren Spor: 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ankara deplasmanında karşılaştığı Zeren Spor'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Vedat Kırçova
Zeren Spor: Özlem, Eylül, Şeyma, Kübra, Anna, Maja, Beyza, Svetlana, Janset Cemre, Ceren, Aleksandra, Saliha, Ofelia
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cerağ, Grajber, Tikhomirova, Fatma, Gizem Mısra, İlarya, Hilal, Mijatovic, Azra, Selen, Seher, Bilge, Nisan, Beliz
Setler: 25-16, 22-25, 25-16, 25-18
Süre: 115 dk. - AYDIN
