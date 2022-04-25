Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer

25.04.2022 11:55
Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlarken, iki oyuncu ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlarken, iki oyuncu ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, yeni sezon kadro planlamalarına hızlı başladı. Büyükşehir transfer raporu doğrultusunda, son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen ve daha önce Aydın Büyükşehir formasını terleten başarılı orta oyuncu Sasa Planınsec ve Bolu Belediyespor forması giyen genç pasör Çağla Salih ile sözleşme imzaladı. - AYDIN

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Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir'den voleybolda iki transfer - Son Dakika


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