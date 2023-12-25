Aydın\'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geniş güvenlik önlemleri alındı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dolayısıyla kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak olumsuzluğa geçit vermedi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi her yıl futbolseverler tarafından heyecanla beklenen bekleniyor. Derbi, milyonlarca taraftar tarafından izlenirken maç boyunca heyecanın dorukta olduğu anlarda herhangi bir olumsuz duruma karşı polis ekipleri ülke genelinde tedbiri elden bırakmıyor. Aydın'da da binlerce kişinin izlediği maç öncesi, maç anı ve maç sonrasında olabilecek olumsuz olayların engellenmesi için Aydın Spor Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, özellikle şehrin en işlek caddelerinden olan Doğu Gazi Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı gibi cadde ve bulvarlarda dikkatli ve duyarlı görev yaparak oluşabilecek olumsuzluklara karşı görev yaptı. Gol sesinin çıkmadığı derbiyi dostluk içerisinde hep birlikte izleyen taraftarlar müsabaka sonrası olaysız bir şekilde dağıldı. - AYDIN