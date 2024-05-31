Aydın'da FIFA Standartlarında Futbol Sahası Açıldı - Son Dakika
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Spor

Aydın'da FIFA Standartlarında Futbol Sahası Açıldı

Aydın\'da FIFA Standartlarında Futbol Sahası Açıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde yapılan FIFA standartlarındaki futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılış töreninde Eminoğlu, sahayı resmen hizmete açtıktan sonra çocuklarla birlikte futbol oynadı. Ayrıca Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Germencik ilçesinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatını da inceledi. Aydın'daki spor yatırımlarının gençler ve sporcular için önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

31.05.2024 09:26
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan FIFA standartlarındaki futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, kurdeleyi keserek sahayı resmen hizmete açtı.

Açılış töreninde, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu için hazırlanan zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından Eminoğlu, çocuklarla birlikte futbol oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleştirilen açılış törenin ardından Germencik ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, yapımında son aşamalara gelinen Gençlik Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu. Aydın'daki spor yatımlarının bir bir hayata geçtiğinin vurgulandığı ziyarette yeni spor tesislerinin gençler ve sporcular için önemli birer merkez haline gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Aydın'da spor altyapısının güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların da hız kesmeden devam edeceği açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da FIFA Standartlarında Futbol Sahası Açıldı - Son Dakika

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