Aydın\'da Okul Sporları Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Okullar Arası Futsal Genç A Erkekler ve Kızlar müsabakaları sona erdi. Aydın'ın farklı okullarından gelen genç sporcular, birbirinden çekişmeli maçlarla yeteneklerini sergiledi.
Erkekler kategorisinde 56 takım ve 672 sporcu, Kızlar kategorisinde ise 17 takım ve 204 sporcu olmak üzere toplamda 73 takım ve 876 sporcu mücadele etti. Erkekler kategorisinde zorlu mücadelelerin ardından birinci olan takım Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Takım, disiplinli oyunu ve üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaştı. İkinci sırada Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, üçüncü sırada İncirliova Spor Lisesi ve dördüncü sırada Kuşadası Anadolu Lisesi yer aldı.
Kızlar kategorisinde ise Nazilli Lisesi, gösterdiği üstün performansla birinci olurken, ikinci sırayı İncirliova Spor Lisesi, üçüncü sırayı Karacasu Kırçiçeği Anadolu Lisesi ve dördüncü sırayı ise Karpuzlu Anadolu Lisesi aldı.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından Mimar Sinan Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni ile başarılı sporcular madalya ve kupalarını aldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada turnuvaya katılan tüm okullara ve sporculara teşekkür edilirken, bu tür etkinliklerle gençleri spora teşvik etmeye devam edileceği belirtildi. - AYDIN
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