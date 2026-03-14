Aydın'da Özel Sporcuların Atletizm Coşkusu
14.03.2026 15:29
Özel gereksinimli sporcular Aydın'da düzenlenen atletizm yarışlarında performans sergiledi.

Aydın'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmalarında mental, otizm ve down sendromlu sporcular piste çıkarak hem okulları için ter döktü hem de azimleriyle izleyenlere ilham verdi.

Aydın'da 2026 Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmaları coşku içerisinde gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kardeşköy Atletizm Sahası'nda düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli yıldız ve genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda mental, otizm ve down sendromlu kategorilerinde yarışan sporcular yıldızlar ve gençler yaş gruplarında piste çıktı. Organizasyonda 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşusunun yanı sıra uzun atlama ve gülle atma branşlarında yarışmalar gerçekleştirildi. Sporcular hem kıyasıya rekabet etti hem de centilmence mücadeleleriyle dikkat çekti.

İncirliova Spor Lisesi, Nazilli Özel Eğitim Okulları, Nazilli Atatürk Özel Eğitim Okulları ve Söke Kıryarlar Özel Okulları başta olmak üzere Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen okulların katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda sporcular elde ettikleri derecelerle okullarına puan kazandırdı. Tribünlerdeki aileler ve antrenörlerin desteğiyle piste çıkan sporcular, performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmalar boyunca sporcuların gösterdiği azim ve mücadele, sporda engellerin aşılabileceğini bir kez daha ortaya koyarken organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcuları, onları destekleyen ailelerini, antrenörlerini ve okulları tebrik ederek özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
