Aydın'da U14 Milli Takım Seçmeleri - Son Dakika
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Spor

Aydın'da U14 Milli Takım Seçmeleri

Aydın\'da U14 Milli Takım Seçmeleri

7 Ekim'de Aydın'da yapılacak seçmelerde 100 sporcu geleceğin futbol yıldızları için yarışacak.

04.10.2024 11:44
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Aydın'da 7 Ekim'de U14 Milli Takım Ege Bölge Karması seçmeleri düzenlenecek. Yaklaşık 100 sporcunun katılacağı seçmelerde başarılı oyuncular İzmir'e davet edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi iş birliğiyle 7 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te Efeler'deki 1 No'lu yan sahada U14 yaş grubu için Milli Takım Ege Bölge Karması seçmeleri yapılacak. İl ve ilçelerden yaklaşık 100 sporcunun katılacağı seçmeler, Milli Takım Ege Bölge Sorumlusu Fatih Parmaksız ve Aydın gönüllü kent antrenörleri Muzaffer Yılmaz ile Ahmet Üzümcü nezaretinde gerçekleştirilecek.

Aydın'daki tüm kulüpler seçmeler için bilgilendirildi ve daha önce müsabakalarda tespit edilen, antrenörlerin önerdiği yetenekli oyuncular seçmelere gönderildi. Sporcular, maçlar sonunda değerlendirilecek ve beğenilen oyuncular Ege Bölge Karması'na seçilerek İzmir'e davet edilecek.

"Yetenekli oyuncularımız var"

Her yıl düzenlenen bu tür organizasyonların önemine değinen TÜFAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Yılmaz; "Aydın'daki kulüplerimizin gönderdiği yaklaşık 100 sporcu ile seçmeleri yapacağız. Beğenilen oyuncular Ege Bölge Karması'na seçilecek ve İzmir'de diğer bölge karmalarıyla buluşarak U14 Milli Takım havuzuna dahil edilecekler. Geçtiğimiz yıllarda da bu süreçten başarılı sporcular çıkardık. Aydın'da yetenekli oyuncularımız var ve onların U14 Milli Takım Ege Bölge Karması'na seçileceğine inanıyorum. Seçmelere katılan tüm sporculara başarılar diliyor, oyuncularını gönderen kulüplerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Seçmeler sonucunda başarılı olan oyuncular, Milli Takım bünyesine katılma şansı yakalayacak ve geleceğin futbol yıldızları arasına adım atma fırsatı bulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın'da U14 Milli Takım Seçmeleri - Son Dakika

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