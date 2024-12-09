Aydın\'da Voleybol Turnuvası Heyecanla Sona Erdi

Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan gençlerin katılımıyla gerçekleşen YurtLig Projesi kapsamındaki voleybol turnuvası, büyük bir heyecan ve çekişmeyle sona erdi.

SKS Spor Salonu ve Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, genç sporcular kızlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride mücadele etti.

Toplamda 11 yurt müdürlüğünden 141 sporcunun katıldığı turnuvada, kızlar kategorisinde Berin Menderes Yurt Müdürlüğü şampiyonluk ipini göğüslerken, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü ikinci, Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü ise üçüncülük elde etti. Erkekler kategorisinde ise Adnan Menderes Yurt Müdürlüğü birinciliği kazanırken, Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü ikinci, Karacasu Yurt Müdürlüğü üçüncülükle turnuvayı tamamladı.

Turnuvanın ardından SKS Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren genç sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AYDIN